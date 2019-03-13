Оуэн: зачем «Ливерпулю» выбирать между ЛЧ и АПЛ? Потом будут кусать локти

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн не считает, что мерсисайдцам нужно расставлять приоритеты в соревнованиях. Ранее экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «Ливерпулю» стоит сосредоточиться на борьбе за чемпионство в Англии.

«Не думаю, что «Ливерпулю» нужно расставлять приоритеты. После ответного матча с «Баварией» у них будет перерыв. «Ливерпуль» вылетел из Кубков Англии и английской лиги. Не думаю, что с таким составом команде нужно думать о приоритетах. Потом можно кусать локти, если не выйдешь в следующий раунд Лиги чемпионов, да ещё и не выиграешь АПЛ. Но мы сейчас говорим о Лиге чемпионов. В таком турнире нельзя давать кому-то отдыхать», — сказал Оуэн в эфире BT Sport.

Сегодня, 13 марта, «Ливерпуль» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.