Сарри — об Азаре: хочу видеть в «Челси» только тех, кто хочет играть за клуб

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Эдена Азара в «Реал». Напомним, слухи о возможном трансфере бельгийского игрока возобновились после того, как Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала».



«О Зидане лучше спросить у самого Азара. Я не говорил с Эденом о Зидане, поэтому ничего не могу сказать. Я не волнуюсь, потому что все отлично знают моё мнение. Хочу, чтобы в моей команде были только те игроки, которые хотят выступать за „Челси“, так что я не могу волноваться», — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».



Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Лондонский клуб сможет усилить состав только после окончания сезона-2019/20.

СМИ: приход Зидана в «Реал» увеличивает шансы на трансфер Азара