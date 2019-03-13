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Перед матчем «Барселона» — «Лион» полиция задержала шестерых фанатов

Перед матчем «Барселона» — «Лион» полиция задержала шестерых фанатов
Футбол / Лига чемпионов

Испанская полиция задержала шестерых болельщиков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион», сообщает Fox Sports. Фанаты команд устраивали потасовки перед игрой. В результате конфликтов пострадали пять человек.

Среди задержанных – трое польских националистов, поддерживавших «Лион», и два испанца. Постардавшие получили лёгкие травмы.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Камп Ноу». Первый матч, проходивший во Франции, завершился со счётом 0:0.

Напомним, ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов уже пробились «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Порту» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Аякс» (Нидерланды).

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