Камбьяссо: Месси и Роналду мотивируют друг друга, они намного сильнее остальных

Бывший защитник «Интера» Эстебан Камбьяссо заявил, что наиболее удобным соперником для «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов будет «Аякс» или «Порту». Также Камбьяссо проанализировал мотивацию форварда «Юве» Криштиану Роналду.

«Порту» и «Аякс» были бы наиболее удобными соперниками для «Ювентуса». Но вспомним, как «Реал» выиграл в Амстердаме, а затем мадридцы потерпели тяжёлое поражение. Встреча с «Барселоной» или «Манчестер Сити» будет более тяжёлым испытанием. Но, с другой стороны, учитывая, что предстоит сыграть два матча, у «Юве» тоже будут шансы. Поможет давление стадиона.

«Ювентус» дважды проигрывал в финале в последние годы. Поэтому лучше играть в двухматчевом противостоянии.

После того как сыграл Роналду, думаю, Месси будет предельно мотивирован. Они мотивируют друг друга. Кто лучше — Месси или Роналду? Думаю, разница между ними минимальная. Их уровень слишком высок по сравнению с другими футболистами», — приводит слова Камбьяссо Sky Sport Italia.