ФИФА может утвердить новый формат клубного чемпионата мира 15 марта

Совет ФИФА может утвердить новый формат клубного чемпионата мира в пятницу, 15 марта, сообщает AP News.



По информации источника, проведение турнира нового формата запланировано на период с 17 июня по 4 июля 2021 года. Он будет проводиться вместо Кубка конфедераций. Сообщается, что ранее утверждение расширенного формата турнира поддержали пять конфедераций из шести. На данный момент не было получено согласие УЕФА.



При новом формате клубный чемпионат мира может расшириться до 24 команд. Планируется, что в первом турнире от Европы будет представлено 8 участников, Южная Америка отправит 6 представителей, по три команды отправятся из Африки, Азии и КОНКАКАФ. Также будет представлен один клуб из Океании.