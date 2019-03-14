Беккенбауэр: было бы здорово, если бы Клопп возглавил «Баварию» в будущем

Бывший президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть в будущем во главе мюнхенского клуба наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В настоящее время «Баварию» возглавляет Нико Ковач.

«Клопп — тренер «Баварии». Это было бы невероятно. Юрген — тот человек, который научил немцев играть в быстрый футбол», — сказал Беккенбауэр в эфире Sky Sports.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством клуб доходил до финала Лиги чемпионов. В Германии Клопп на протяжении четырёх лет был тренером дортмундской «Боруссии».

Под его руководством «Боруссии» дважды выигрывала немецкую Бундеслигу. После этого «Боруссия» дважды занимала второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.