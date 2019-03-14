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«Ливерпуль» обыграл «Баварию» в Мюнхене и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Баварию» в Мюнхене и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ливерпуль». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 13 минут мяч в собственные ворота отправил защитник мерсисайдцев Жоэль Матип. На 69-й минуте «Ливерпуль» вновь смог выйти вперёд в счёте — гол на свой счёт записал голландский защитник Вирджил ван Дейк. В концовке Мане оформил дубль в этом матче.

Напомним, первая встреча команд, которая состоялась 19 февраля на на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2019, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 – Мане – 26, 1:1 – Матип – 39 (автогол), 1:2 – ван Дейк – 69, 1:3 – Мане – 84
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