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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

После ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись 13 марта, определились все участники 1/4 финала турнира.

«Барселона» на своём поле разгромила «Лион» со счётом 5:1, первая встреча закончилась ничьей (0:0). В результате каталонцы прошли в следующую стадию. Также путёвку в четвертьфинал получил «Ливерпуль», который одержал победу в ответном матче с «Баварией». Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В первом матче была зафиксирована ничья (0:0).

Полный список участников 1/4 финала выглядит следующим образом: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится завтра, 15 марта.

«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Ливерпуль» обыграл «Баварию» в Мюнхене и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
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