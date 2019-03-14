Милнер: «Ливерпуль» не показал свой лучший футбол в матче с «Баварией»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча, проходившая на «Альянц-Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Хороший результат. Мы не показали свой лучший футбол, но здесь было главным хорошо защищаться. Ван Дейк снова забил гол. Честно говоря, он должен забивать даже больше, учитывая его рост!

Это хорошо для английского футбола. Мы не знаем, кого получим в следующем раунде, но у нас ещё остались хорошие чувства с прошлого года. Так что, надеюсь, мы сможем продолжить наш путь», — приводит слова Милнера пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд, которая состоялась 19 февраля на на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.