Клопп — о победе над «Баварией»: кроме травмы Хендерсона, всё было идеально

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча, проходившая на «Альянц-Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Мы показали очень зрелую игру во втором тайме. До перерыва мы должны были больше играть в футбол. В те моменты, когда мы играли в футбол, мы сразу же разрушали структуру игры «Баварии». Но этот результат абсолютно заслуженный.

До этого в выездных матчах Лиги чемпионов мы не защищались так, как обычно это делаем. А сегодня мы это делали. В таком матче всегда будут ошибки, но вы должны оставаться в игре и пытаться контролировать её в те моменты, когда можете это делать.

Мы примем любой результат жеребьёвки. Парни любят этот турнир, они действительно выкладываются на все сто в такие моменты. Их отношение к игре было просто выдающимся. Трио форвардов великолепно себя проявило, они очень много помогали команде.

Тяжело было потерять Хендерсона так рано, но надеюсь, что его травма не слишком серьёзна. Ранняя замена — всегда плохой знак, но то, что мы сделали потом, было просто блестяще. В первом голе — мне нужно посмотреть его, наверное, раз 500 — Мане сделал нечто выдающееся. Кроме травмы Хендерсона, всё было идеально», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

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