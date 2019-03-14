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Главный тренер «Лиона»: Месси — гений, порой он просто неудержим

Главный тренер «Лиона»: Месси — гений, порой он просто неудержим
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:5).

«Таймы получились разными. В первом мы не справлялись с прессингом «Барселоны», а во втором — сыграли уже лучше и забили, после чего обрели надежду. Но затем «Барса» забила третий гол и решила все вопросы.

«Барселона» грамотно прижала нас к воротам. Мы намеревались играть выше, и в этом смысле дела у нас пошли лучше в начале второго тайма. Мы почувствовали, что возможно всё, но затем потеряли мяч в середине поля и пропустили третий гол.

Сегодня Месси играл в своём классическом «лигочемпионском» режиме. Он гений, и в состоянии делать вещи, которые другим не под силу. Порой он просто неудержим», — приводит слова Женезио пресс-служба УЕФА.

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