Месси: то, что сделали Роналду и «Ювентус» в игре с «Атлетико», было впечатляюще

Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча, проходившая на стадионе «Ноу Камп», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. В этой встрече аргентинец оформил дубль и отметился двумя результативными передачами.

«При счёте 2:1 нам пришлось какое-то время помучиться. До того «Лион» нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль.

Все потенциальные соперники по жеребьевке сильны. Тот же «Аякс» продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся. «Барселоне» нужно готовиться к самому сложному.

То, что вчера сделали Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Криштиану», — приводит слова Месси Marca.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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