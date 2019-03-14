Ковач: «Бавария» проиграла заслуженно, «Ливерпуль» указал нам наши границы

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на «Альянц-Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Нам противостоял очень, очень сильный соперник. Я хотел бы поздравить Юргена Клоппа и весь «Ливерпуль». В двух матчах они были лучшей командой.

До 2:1 мы играли в открытый футбол. Все увидели, что одно стандартное положение может сыграть решающую роль. Они хорошо накрывали наших футболистов. Нам не удалось наладить спокойную комбинационную игру, в частности ввести в игру Левандовски. Поэтому мы проиграли заслуженно.

Соперник прессинговал очень высоко, на большой скорости. Мы старались выйти вперёд через крайних защитников. Нам это не удалось, потому что соперник играл действительно очень хорошо, а у нас сегодня день не задался.

«Ливерпуль» — команда топ-уровня. В прошлом году они играли в финале, в Премьер-лиге они также почти на самом верху. Нам указали на наши границы», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

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