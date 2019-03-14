Хавбек «Лиона» Тусар: у нас не было специального плана по игре против Месси

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:5).

«Думаю, сегодня мы не были готовы сыграть против такой классной команды. Во втором тайме у нас был момент, когда мы могли изменить ситуацию, однако были пойманы на контратаке, и всё завершилось крупным поражением. Нужно признать, соперник оказался лучше.

У нас не было специального плана по игре против Месси. Очень сложно обороняться против такого классного футболиста. У него природный дар.

Мы позволили сопернику слишком много. Предполагали, что сыграем лучше. У «Барселоны» действительно очень классные футболисты, которые сегодня продемонстрировали свои таланты. В первом тайме мы были слишком робкими», — приводит слова Тусара пресс-служба УЕФА.

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