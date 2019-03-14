Нойер — о поражении «Ливерпулю»: «Баварии» не хватило пробивной мощи в атаке

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на «Альянц-Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Cоперник победил заслуженно. Нам не хватило пробивной мощи в атаке, мы создали слишком мало моментов. В целом счёт по делу, хотя признавать это неприятно. Мы были очень мотивированы, горели желанием пройти дальше. Настрой был боевой. Гол после стандарта убил нас, он случился в очень неподходящий момент», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Напомним, первая встреча команд, которая состоялась 19 февраля на на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.



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