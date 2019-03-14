Бруно Женезио: Месси перешёл в режим Лиги чемпионов

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было два разных тайма. В первом нам пришлось очень трудно, нужно было справляться с прессингом «Барселоны». Затем появилась надежда. На протяжении 15 минут до третьего гола «Барсы» мы чувствовали их опаску. Планировали сыграть с более высокой линией обороны, но класс «Барселоны» не позволил нам это сделать. Во второй половине игры у нас получалось лучше, но после третьего гола наши шансы практически исчезли.

Мы знали, что многое будет зависеть от Лионеля Месси. Он перешёл в режим Лиги чемпионов и доказал, что является одним из лучших футболистов мира. Он – гений», — цитирует главного тренера L’Équipe.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.