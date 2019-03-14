Роналду и Месси – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов на награду оказались: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.

Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико», Месси впервые в карьере отметился дублем и двумя результативными передачами в игре с «Лионом», на счету Мане дубль в ворота «Баварии»., в активе Зане точный удар и ассистентский хет-трик во встрече с «Шальке».

Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: Ювентус» — «Атлетико» (3:0), «Манчестер Сити» — «Шальке» (7:0), «Барселона» — «Лион» (5:1), «Бавария» — «Ливерпуль» (1:3).