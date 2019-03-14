Суарес – о пенальти: я наступил случайно на Денайера, решение принимает судья

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после разгромной победы над «Лионом» (5:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы прокомментировал инцидент с назначением пенальти в ворота французской команды. Джейсон Денайер пытался в подкате выбить мяч, уругваец наступил ему на ногу и упал на газон. Лионель Месси реализовал 11-метровый удар.

«Думаю, что я наступил на него случайно, это слегка сбило меня с равновесия. Решение о назначении пенальти принимает судья.

Не удалось забить? Нападающие живут голами, но я просто рад, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы команда продолжала идти вперёд, а я забивал голы. Я не опускаю голову и продолжу искать удачу», — цитирует форварда Marca.

Посмотреть эпизод с пенальти можно в «Твиттере».