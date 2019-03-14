Р. Билялетдинов: «Зенит» нельзя списывать со счетов, «Вильярреал» им по силам

Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от ответной встречи «Зенита» и «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч закончился победой испанской команды со счётом 3:1.

«За последнее время мы видели уже не один удивительный камбэк в еврокубках. В тот же «Манчестер Юнайтед» никто не верил после домашнего поражения от «ПСЖ», а они забили три гола в ответной игре и прошли дальше. То же самое можно сказать и про «Ювентус». Так что нельзя списывать «Зенит» со счетов. Они прибавляют с каждым матчем, и «Вильярреал» им точно по силам. У испанского клуба есть проблемы в защите, питерцы должны этим воспользоваться», — цитируют Билялетдинова «Известия».

Матч «Вильярреал» — «Зенит» будет проходить на стадионе «Керамика — Эль-Мадригаль» сегодня, 14 марта. Начало — в 23:00 мск.