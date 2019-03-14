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Кто выступил ярче в Лиге чемпионов на этой неделе: Роналду или Месси?

Кто выступил ярче в Лиге чемпионов на этой неделе: Роналду или Месси?
Футбол / Лига чемпионов

Определены все участники четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На этой неделе были сыграны последние ответные матчи 1/8 финала: «Ювентус» – «Атлетико» (3:0) и «Барселона» – «Лион» (5:1).

Яркими выступлениями отметились нападающий бьянконери Криштиану Роналду и форвард сине-гранатовых Лионель Месси. Португалец отличился хет-триком в ворота «Атлетико», благодаря которому команде удалось совершить камбэк после поражения в первом матче (0:2), а аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи в игре с «Лионом».

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто выступил ярче в Лиге чемпионов на этой неделе?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Месси ответил на хет-трик Роналду. Два гола и два паса с «Лионом»!
Второй гол – настоящий шедевр.
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