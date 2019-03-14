Кто выступил ярче в Лиге чемпионов на этой неделе: Роналду или Месси?

Определены все участники четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На этой неделе были сыграны последние ответные матчи 1/8 финала: «Ювентус» – «Атлетико» (3:0) и «Барселона» – «Лион» (5:1).



Яркими выступлениями отметились нападающий бьянконери Криштиану Роналду и форвард сине-гранатовых Лионель Месси. Португалец отличился хет-триком в ворота «Атлетико», благодаря которому команде удалось совершить камбэк после поражения в первом матче (0:2), а аргентинец записал на свой счёт два гола и две результативные передачи в игре с «Лионом».



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