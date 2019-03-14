Мане установил рекорд «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в этой встрече забил два мяча, благодаря чему установил клубный рекорд для еврокубка. Для сенегальского футболиста эти выездные голы в Лиге чемпионов стали шестым и седьмым. Этот результат является рекордным среди игроков «Ливерпуля» по этому показателю.

Напомним, первая встреча, которая состоялась 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.