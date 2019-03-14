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Экс-арбитр ФИФА Итурральде: Суарес сам инициировал касание, пенальти не было

Экс-арбитр ФИФА Итурральде: Суарес сам инициировал касание, пенальти не было
Футбол / Лига чемпионов

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде прокомментировал решение главного судьи ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Лион» Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота гостей на 16-й минуте встречи.

Одиннадцатиметровый удар в ворота французской команды был назначен в результате подката защитника Джейсона Денайера, попытавшегося выбить мяч из ног форварда Луиса Суареса. Почувствовав контакт, уругваец упал на газон, а судья назначил пенальти. При этом после игры сам Суарес заявил, что в том моменте сам наступил на соперника. На матче использовалась система видеоповторов (VAR).

«Для меня это не пенальти, потому что касание инициировал сам Суарес, когда наступил на защитника», — приводит слова Итурральде AS.

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