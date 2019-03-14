Левандовски: я очень зол, «Бавария» могла добиться большего

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



«В первой встрече мы мало рисковали, не шли в атаку. Во второй игре мы вновь играли не так агрессивно впереди. Поэтому у нас было мало моментов, это была наша проблема. Мы играли дома, но игра не пошла. Поэтому «Ливерпуль» взял верх. Я очень зол, потому что мы могли добиться большего. Теперь нам нужно сконцентрироваться на Бундеслиге», — цитирует форварда интернет-портал Goal.

Напомним, первая встреча, которая состоялась 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.