Б. Силва хочет избежать встречи с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что не хотел бы встретиться на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом», в составе которого выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Завтра, 15 марта, состоится жеребьёвка четвертьфинальной стадии еврокубка.

«Я знаю его, я знаю, на что он способен, и ещё раз во вторник вечером он доказал это. Криштиану после того, что сделал за последние 15 лет в футболе, вероятно, является одним из лучших игроков за всю историю игры.



Когда вы играете в таких турнирах, как Лига чемпионов, то должны знать, что можете встретиться с такими командами, таким игроками. Но, конечно, играть против Криштиану всегда сложно», — цитирует хавбека The Sun.