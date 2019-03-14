«Динамо» К — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся 14 марта в 20:55

Сегодня, 14 марта, на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. В роли его ассистентов выступят Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери – Ян Зайдель.



Первый матч команд, состоявшийся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 7 марта, завершился победой «Челси» со счётом 3:0.



«Динамо» на групповом этапе Лиги Европы противостояли «Ренн», «Астана» и «Яблонец». Киевляне заняли первое место в квартете, после чего в 1/16 финала одолели «Олимпиакос». В свою очередь «Челси» финишировал первым в группе с БАТЭ, «Види» и ПАОКом, а затем уверенно прошёл «Мальмё» в плей-офф.

Виллиан: в этой ЛЕ происходит много камбэков. Надеюсь, завтра его не будет