В США во время футбольного матча упал столб с прожекторами, пострадали двое

Футбольный матч в Арканзасе (США), который состоялся 9 марта и в котором встречались школьные команды, едва не закончился трагедией.



Как сообщает Goal.com, во время игры, когда один из футболистов собирался вбросить мяч из аута, на поле рухнул столб с прожекторами. Столб задел бокового арбитра и одного из учеников. В результате инцидента рефери получил перелом ноги в двух местах и был доставлен в больницу. Игрок сумел избежать тяжёлых травм и отделался порезами на ногах и голове.



По словам издания, причиной падения столба стали сильные порывы ветра. Руководство школы, где проходил матч, выступило с заявлением о закрытии находящихся на её территории спортивных объектов на время расследования инцидента.

Видеоролик с происшествием можно посмотреть в аккаунте Gordon Keith в «Твиттере».