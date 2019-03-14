«Краснодар» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнётся 14 марта в 20:55

Сегодня, 14 марта, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Ли Беттс.



Первый матч команд, состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии 7 марта, завершился победой «летучих мышей» со счётом 2:1.



«Краснодару» на групповом этапе Лиги Европы противостояли «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор». Российская команда заняла второе место в квартете, после чего в 1/16 финала одолела «Байер» благодаря правилу выездного гола. В свою очередь «Валенсия» финишировала третьей в своей группе в Лиге чемпионов, а затем прошла «Селтик» в плей-офф Лиги Европы.

Мусаев: преимущество «Краснодара» в игре с «Валенсией» — это полный стадион