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Акции «Ювентуса» с момента покупки Роналду выросли на 140%

Акции «Ювентуса» с момента покупки Роналду выросли на 140%
Футбол / Лига чемпионов

После победы над мадридским «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов стоимость акций «Ювентуса» выросла ещё на 16 процентов. За одну акцию в настоящее время дают € 1,42, сообщает Bloomberg.

До перехода в стан туринской команды нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду стоимость акций составляла € 0,6. Таким образом, с момента приобретения форварда акции итальянского клуба выросли уже на 140%.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Все три мяча забил Роналду.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.

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