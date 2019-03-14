«Ман Сити» не может договориться с Зане о продлении контракта из-за его матери

«Манчестер Сити» продолжает попытки договориться с полузащитником Лероем Зане об условиях нового контракта.



Как сообщает Goal.com, переговоры между клубом и футболистом начались ещё летом прошлого года, однако за последние месяцы сторонам не удалось добиться прогресса. По информации издания, тупик в переговорах связан с действиями матери Зане Регины Вебер, в прошлом известной гимнастки и бронзового призёра Олимпийских игр 1984 года.



При этом не уточняется, является ли мать хавбека его агентом, однако, по всей видимости, она принимает участие в переговорах. Также в обсуждении условий контракта с «Манчестер Сити» участвует отец игрока – бывший сенегальский футболист Сулейман Зане.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» в 2016 году. Контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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