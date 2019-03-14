Дембеле получил травму и может пропустить ближайшие матчи «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (5:1).



Французский футболист вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив хавбека Филиппе Коутиньо. Однако спустя некоторое время Дембеле почувствовал дискомфорт. Тем не менее Усман доиграл матч до конца.



Как сообщает Mundo Deportivo, француз с большой вероятностью получил травму задней поверхности бедра, которая может оставить его без футбола на ближайшие две недели. Сегодня, 14 марта, Дембеле пройдёт медицинское обследование, по итогам которого врачи «Барселоны» смогут определить сроки его восстановления.



«Барселона» по итогам противостояния с «Лионом» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась со счётом 0:0.

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