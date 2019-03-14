Тихий: Аленичев сказал, что в «Енисее» играть я не буду, но обид у меня нет

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, как провёл месяц в «Енисее», после чего подписал контракт с «Химками» подмосковным клубом.

«Я прилетел в Турцию, потренировался с командой два дня, после чего подписал контракт. А ещё через трое суток у «Енисея» была первая контрольная игра. Естественно, я к ней готовился. Вдруг с утра звонят, говорят, что я не принимаю в ней участия. Удивился: почему? Следом ещё звонок: «С тобой хочет переговорить Аленичев». В ходе беседы он сказал, что меня подписали без его ведома: «Дим, я тебя не приглашал, не знаю, о чём вы договаривались с директором, но сегодня ситуация такая, что играть ты не будешь. А там будет видно».



Ничего не изменилось. Дмитрий Анатольевич сказал, что в моём возрасте нет смысла смотреть футбол с лавки, что мне нужно играть. Поговорили по-человечески, хорошо. Я его понял. Обид на Аленичева у меня нет. Последовал не только своему желанию, но и его совету», — цитирует защитника Sportbox.