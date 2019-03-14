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Видео: чудовищное исполнение пенальти в матче Чемпионшипа

Фото: Malcolm Couzens/Getty Images
Видео: чудовищное исполнение пенальти в матче Чемпионшипа
Футбол / Англия

Нападающий «Суонси Сити» Берсант Целина неудачно исполнил пенальти в матче 37-го тура английского Чемпионшипа с «Вест Бромвич Альбион», который состоялся накануне, 13 марта.

На 40-й минуте, при счёте 1:0 в пользу хозяев, валлийская команда получила право на одиннадцатиметровый удар. К мячу отправился Целина, однако ему не удалось исполнить пенальти – мяч вместо того, чтобы отправиться в сетку ворот, отлетел на несколько метров в сторону, после чего его выбил защитник. Видео доступно в «твиттере» Sky Sports.

Матч в итоге завершился со счётом 3:0 – во втором тайме «Вест Бромвич» забил ещё два гола и добился уверенной победы.

«Вест Бромвич» после 37 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 64 очками в активе. «Суонси» (47) располагается на 15-й строчке.

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