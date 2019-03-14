Неймар может быть дисквалифицирован на три матча

Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть дисквалифицирован за своё поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Как сообщает The Times, в настоящее время УЕФА рассматривает вариант дисквалификации бразильца на три матча. Ранее против Неймара было открыто дисциплинарное дело.



Напомним, парижская команда вылетела из Лиги чемпионов в результате того, что в ответном матче «Манчестер Юнайтед» забил третий гол с пенальти в компенсированное время. Главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «ПСЖ» при помощи VAR. Неймар пропускал матч из-за травмы. После игры он опубликовал запись в «Инстаграме», в которой жёстко раскритиковал работу бригады арбитров.

УЕФА открыл дело в отношении Неймара за слова после матча «ПСЖ» — «МЮ»