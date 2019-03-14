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Бердыев: Сагитов не сможет сыграть с «Ростовом»

Бердыев: Сагитов не сможет сыграть с «Ростовом»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 20-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о готовности своей команды к предстоящей встрече.

«Готовимся в обычном режиме. К сожалению, Сагитов не сможет сыграть из-за перелома переносицы на тренировке. Сейчас поедет делать маску. Все остальные готовятся. С приходом игроков топ-уровня „Ростов“ стал другим. И Ерёменко усилил, и Попов. Безусловно, им нужно раскатиться, но уровень команды резко вырос. Я думаю, «Ростов» наберёт ход, и с каждым туром будет всё опаснее и опаснее.

Молодёжь не вся психологически готова. Устойчив Сагитов. Сейчас Степанов на хороший уровень выходит. Абдуллин успокаивается немножко. Нагрузка, что он будет в стартовом составе, давит на парня, но он становится всё увереннее и увереннее. Достаточно хорошее впечатление в тренировочном процессе производят Микушин и Агапов. К сожалению, травму получил наш воспитанник Волк, но потенциал у этого парня очень высок», — цитирует Бердыева пресс-служба клуба.

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