КДК наказал «Спартак» и «Динамо» за поведение болельщиков во время дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Динамо» и «Спартака» по итогам расследования событий на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 10 марта в Химках и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.



«За демонстрацию оскорбительного баннера «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей. Что касается шести белых баннеров, то из-за их размеров – 1,5 на 2 метра – их согласовывать не надо, поэтому за них мы не штрафуем.



Также мы получили рапорт от делегата матча, что болельщик «Спартака» сжёг шарф «Динамо», за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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