«Зенит» покажет матч со «Спартаком» в прямом эфире на официальном сайте

«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске нового онлайн-канала Z+, на котором в прямом эфире будут транслироваться все матчи с участием сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

Первая трансляция на клубном канале будет организована в рамках матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит», который пройдёт 17 марта в Москве. Получить доступ к прямому эфиру на Z+ сможет каждый пользователь, авторизовавшийся на сайте z.fc-zenit.ru.



«Зенит» стал первым клубом в России, который открывает собственную онлайн-платформу для просмотра и подробного обсуждения всех домашних и выездных матчей сине-бело-голубых в прямом эфире. Мы уверены, уникальный формат проекта Z+ позволит привлечь внимание современной молодёжи, юного прогрессивного поколения, которое сумело преодолеть все мыслимые и немыслимые границы интерактивного общения и творчества в информационном пространстве. Наш новый клубный интерактивный канал должен стать по-настоящему объединяющей площадкой болельщиков по всему миру», — цитирует президента—генерального директора «Зенита» Александра Медведева пресс-служба клуба.

Анонс интерактивного телеканала Z+ можно посмотреть на официальном канале «Зенита» в YouTube.