«Реал» объявил о приобретении защитника «Порту» Милитао

Защитник «Порту» Эдер Милитао продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба испанского клуба.



21-летний футболист присоединится к «сливочным» после окончания нынешнего сезона. Контракт Милитао с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.



Ранее сообщалось, что игроком также интересовались клубы английской Премьер-лиги, среди которых «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».



Милитао перешёл в «Порту» из «Сан-Паулу» прошлым летом, заключив с португальским клубом соглашение до 2023 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах португальской Примейры (все — в основном составе) и стал автором 2 голов. Также Милитао провёл 7 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 1 мяч.

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