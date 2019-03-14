Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» объявил о приобретении защитника «Порту» Милитао

«Реал» объявил о приобретении защитника «Порту» Милитао
Футбол / Испания

Защитник «Порту» Эдер Милитао продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба испанского клуба.

21-летний футболист присоединится к «сливочным» после окончания нынешнего сезона. Контракт Милитао с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что игроком также интересовались клубы английской Премьер-лиги, среди которых «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Милитао перешёл в «Порту» из «Сан-Паулу» прошлым летом, заключив с португальским клубом соглашение до 2023 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах португальской Примейры (все — в основном составе) и стал автором 2 голов. Также Милитао провёл 7 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 1 мяч.

Как Испания отреагировала на возвращение Зидана. Спойлер — все в шоке
Что пишут главные СМИ Испании.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент