Ден. Черышев: в матче с «Краснодаром» на поле друзей не будет

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром», который состоится сегодня, 14 марта.

«После чемпионата мира футбол в России, как я чувствую, стали любить больше, но в этот четверг друзей не будет и главное — победить. После результата первого матча мы хотим выйти и выиграть. «Краснодар» — это команда, которая может доставить неприятности, с очень хорошими игроками, они выбили «Байер» в предыдущем раунде, и нам, безусловно, будет очень сложно, мы это видели на «Месталье». Шаг за шагом мы можем далеко продвинуться, это очень важная игра, и мы хотим пройти как можно дальше в этом турнире», — цитирует россиянина пресс-служба «Валенсии».