Фанаты «Спартака» пригласили Карреру на матч с «Зенитом»

Сообщество активных болельщиков московского «Спартака» «Oldschool & Friends» в своём «твиттере» сообщило о приглашении бывшего главного тренера команды Массимо Карреры на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Дон Массимо, сообщество фанатов «Oldschool & Friends» приглашает вас 17.03.2019 посетить сектор «B 209» на стадионе «Открытие Арена». Отличную атмосферу гарантируем! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении болельщиков.



Ранее Карреру на матч с «Зенитом» пригласил сам «Спартак», предложив ему посетить президентскую ложу.



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России.

Респект, «Спартак»! Приглашение Карреры на матч с «Зенитом» — правильный шаг Наконец-то пришло время похвалить руководство красно-белых.