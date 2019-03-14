Моуринью: возвращение Зидана — идеальное решение как для него, так и для «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника «сливочных», а также опроверг слухи, согласно которым он мог возглавить команду вместо француза.



«Нет, конечно, я не разочарован. Я никогда не говорил о желании вернуться на пост главного тренера «Реала». Думаю, приглашение Зидана – идеальное решение. Он сделал много прекрасных вещей для клуба за последние годы, так что его возвращение – отличный шаг для обеих сторон.



Теперь в его руках новый проект, он может начать всё сначала и доказать всем, насколько он талантлив. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Моуринью Football Espana со ссылкой на эфир El Chiringuito TV.



О возвращении Зидана в «Реал» было объявлено в начале этой недели. Француз вернулся на пост главного тренера «сливочных» спустя всего девять месяцев после ухода из клуба.

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