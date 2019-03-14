Булыкин: стоит Дзюбе забить разок — и уверенность вернётся

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о длительной безголевой серии матчей форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Понятно, что Артём проделывает большой объём черновой работы, которая не слишком заметна для простых обывателей. Он выигрывает огромное количество верховых единоборств, хорошо сохраняет мячи. Но всё же главный показатель полезности для нападающего — забитые мячи. Главное — пережить этот момент. Через подобное проходят практически все футболисты данного амплуа. Остаётся только продолжать работать и ждать хорошего момента, а он обязательно представится. Стоит забить разок — и уверенность вернётся», — добавил экс-форвард сборной России.



Посмотрите на Криштиану Роналду. Он каждый год что-то доказывает и не снижает к себе требований. Такие футболисты есть. Есть и нападающие, которые из сезона в сезон на протяжении многих лет стабильно поражают ворота соперников. Артёму стоит брать с них пример, работать и преодолевать кризис», — цитирует Булыкина «RT на русском».