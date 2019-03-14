Ларин: Игнатьев? Как сказал Зинченко, с мыслями о деньгах футбол заканчивается

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о зарплатах игроков в клубе, а также поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева.

«У школы нет денег на большие зарплаты, поэтому общение с футболистами строится исходя из этого. Зато мы можем дать им игровую практику на уровне ФНЛ или ПФЛ (в «Чертаново-2»). В наших командах выступают только воспитанники, поэтому они чётко знают, что получат возможность играть. Так как на их место после выпуска не придут выпускники других школ и уж тем более легионеры.

До сих пор ребята постарше получают примерно 100 тыс. рублей, но даже в основе есть те, кто получает 18 тысяч в месяц. Средняя зарплата достигает 50 тысяч рублей.

Конечно, ребята хотят зарабатывать больше. Для того чтобы это произошло, существует два варианта. Либо мы находим спонсоров, оставляем футболистов у нас и решаем спортивные задачи. Либо наши футболисты себя проявляют и уходят на более высокую зарплату в другие клубы, правда, рискуя потерять игровую практику.

Были ли те, кто просил повысить зарплату? Была одна ситуация пару лет назад. Мы провели общее собрание и всем всё объяснили. С тех пор подобных вопросов практически не возникало, каждый день общаемся с футболистам и доносим до них своё видение.

Ситуация с Игнатьевым? Не могу её комментировать, потому что тут нужно знать подробности. На этот счёт скажу только одно. Недавно Александр Зинченко сказал нашему юному воспитаннику: «Как только футболист начинает думать о деньгах, футбол для него заканчивается», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.