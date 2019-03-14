Сборная Франции объявила заявку на игры отбора Евро-2020 с Молдавией и Исландией

Тренерский штаб национальной команды Франции во главе с Дидье Дешамом определился с заявкой на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 со сборными Молдавии и Исландии.

Вратари: Ареола, Льорис, Манданда.

Защитники: Динь, Кимпембе, Курзава, Павар, Сидибе, Юмтити, Варан, Зума.

Полузащитники: Канте, Матюиди, Н’Домбеле, Погба, Сиссоко.

Нападающие: Коман, Фекир, Жиру, Гризманн, Марсьяль, Мбаппе, Товен.

Сборная Франции проведёт встречу с национальной командой Молдавии в Кишинёве на стадионе «Зимбру» 22 марта. С исландскими футболистами подопечные Дешама сыграют в Сен-Дени на арене «Стад де Франс» 25 марта.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На домашнем чемпионате Европы, который состоялся в 2016 году, французы заняли второе место.