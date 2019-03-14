Арустамян — об игре Роналду: матч с «Атлетико» — это хорошее голливудское кино

Известный комментатор Нобель Арустамян, посетивший второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» (3:0), рассказал об отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси и нападающему туринцев Криштиану Роналду.

«В моей голове Месси занимает особое место. Это абсолютно уникальный футболист и просто гений. Но Роналду из года в год доказывает свой высочайший уровень. Он делает невероятные, исторические вещи. Последний матч — это хорошее голливудское кино. Человек сменил команду, забил всего один мяч в групповом турнире Лиги чемпионов. Была сильная критика. В первом матче Криштиану смотрелся бледно. Перед ответной игрой меня уверяли: «Не переживай, у вас есть Роналду». А я думал: «Окей. И что, он забьёт три мяча?» И тут Роналду делает хет-трик!» — сказал Арустамян в интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Бороздину и Максиму Ерёмину.

Напомним, первая встреча «Ювентуса» и «Атлетико», состоявшаяся в Испании, завершилась в пользу мадридцев со счётом 2:0. По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел итальянский клуб.