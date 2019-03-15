Корнаухов: Мамаев каким был в 16-17 лет, таким и остался

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделися мнением о хавбеке «Краснодара» Павле Мамаеве, вместе с которым выступал в составе московского «Торпедо».

«Павел мог быть дерзким, если чувствовал несправедливость. В этом отношении он каким был, таким и остался. Важно, как ты это преподносишь, говоришь. Когда я в 18 лет попал в «Торпедо», «старики», Ширинбеков, Агашков, были честны со всеми, неважно, молодой ты или опытный. Если видят, что пашешь, простят любые ошибки. Даже если говорят: «Бестолочь тупая, бегаешь не туда», то говорят искренне, от души. Начнёшь дерзить — спокойненько объяснят в душе, что такое субординация.

Понятно, что если ты в 16-17 лет выходишь за команду мастеров, то не за красивые глаза. Очевидно, соответствуешь требованиям. Мне нравилась его манера игры. Да, где-то он, может быть, и перегибал палку, но я в эти истории не был вовлечён. Насколько я его знаю, Павел несильно вылезает за рамки этого общества. То, что они с Кокориным сотворили глупость несусветную, — это да. За неё и расплачиваются. Надеюсь, что в скором времени это закончится. Каждый делает свою судьбу сам и должен просчитывать последствия. Как говорит Юрий Альбертович Розанов, это входит в стоимость билета», — сказал Корнаухов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Олегом Корнауховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.