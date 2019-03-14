Г. Джонсон: ван Дейк никогда не паникует, с такими здорово быть в команде

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон заявил, что хотел бы играть в одной команде с Вирджилом ван Дейком. Голландский защитник английского клуба помог «Ливерпулю» выйти 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала с «Баварией» (3:1) он забил один из мячей.

«Когда ты играешь в футбол, не хочется, чтобы кто-то рядом паниковал. Я никогда не видел паники в действиях ван Дейка.

Когда другие игроки видят его спокойным в любой ситуации, они получают эту уверенность. В Лиге чемпионов часто приходится сталкиваться с сильнейшими нападающими. И в таких матчах нужен ван Дейк, который их нейтрализует. Я бы хотел играть вместе с таким футболистом в одной команде. Но и в моё время у нас в «Ливерпуле» были защитники топ-уровня — Даниэль Аггер и Мартин Шкртел», — приводит слова Джонсона Sport Bible.