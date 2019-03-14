Фекир: «Лион» играл хорошо, но лучший футболист в истории сделал своё дело

Форвард «Лиона» Набиль Фекир подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:5). Капитан французского клуба заявил, что футболисты «Лиона» не сумели справиться с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

«Мы провели хороший матч, но лучший футболист в истории сделал своё дело. Он сделал так, что «Лион» не мог победить. Когда Месси не забивает, он раздаёт передачи. Если он не ассистирует, то дирижирует игрой. Победить было невозможно, просто невозможно справиться с Месси», — цитирует Фекира El Periodico.

Месси в матче с «Лионом» оформил дубль и сделал две результативные передачи, один из мячей аргентинский нападающий забил с пенальти. Напомним, что первый матч «Лион» — «Барселона» завершился со счётом 0:0.