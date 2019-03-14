Аршавин прокомментирует матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан — Россия

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин вместе с Константином Геничем прокомментирует игру второго тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 Казахстан — Россия.

Встреча в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Игра состоится в Астане на стадионе «Астана-Арена» 24 марта, начало — в 17:00 мск.

Соперниками сборной России в группе I кроме Казахстана являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Посмотреть расписание матчей российской сборной в отборочном турнире Евро-2020 можно на «Чемпионате».

Напомним, на минувшем мировом первенстве, которое прошло в России летом 2018 года, команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.