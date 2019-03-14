Лепёхин: «Зенит» может совмещать игры в Лиге Европы и в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит», который состоится сегодня, 14 марта.

«Ожидать чего-то сверхъестественного от сегодняшнего матча неправильно. Хотелось бы, чтобы «Зенит» прошёл дальше. Но учитывая, как сыграли последний матч, шансов немного. Результат того матча был неожиданным. Но мы знаем, что у «Зенита» бывали такие неудачи на первых матчах, а в следующих команде удавалось порадовать своих болельщиков. Надежда остаётся, что всё может сложиться удачно, но шансы не очень большие.

«Зенит» отлично может совмещать игры в Лиге Европе и в Премьер-Лиге. Я бы не стал искать какую-то сложность в том, что команде приходится играть на два фронта. Любой клуб, который позиционирует себя как более или менее серьёзный, играет на два фронта и никогда не объясняет свои неудачи именно этим.

Возможность укомплектовать хороший состав и варьировать его у «Зенита» есть, чтобы добиваться хороших результатов и во внутреннем чемпионате, и в европейском турнире. Тем более внутренний чемпионат не такого высокого уровня, чтобы каждый матч вызывал какие-то сверхусилия», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.