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Скоулз ушёл в отставку с поста главного тренера «Олдхэма» после пяти матчей

Скоулз ушёл в отставку с поста главного тренера «Олдхэма» после пяти матчей
Футбол / Англия

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз покинул пост главного тренера «Олдхэм Атлетик», сообщает пресс-служба клуба.

О назначении Скоулза на эту должность было объявлено 11 февраля. За этот месяц «Олдхэм» под руководством английского специалиста провёл пять матчей, в них команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. После 37 туров «Олдхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 2, четвёртого по рангу дивизиона чемпионата Англии.

О причинах отставки Скоулза не сообщается. Напомним, чтобы стать главным тренером «Олдхэма», Скоулзу пришлось получить разрешение английской лиги, так как он является акционером клуба «Сэлфорд Сити». Правила EFL в подобных случаях конфликта интересов требуют получения письменного разрешения организации.

Скоулз стал главным тренером «Олдхэм Атлетик»
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